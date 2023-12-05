لتفادي الحوادث.. نصائح مهمة لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مما يتسبب في انعدام الرؤية تمامًا التي وصلت إلى حد الضباب، وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة على قائدي السيارات على الطرق في تلك الأوقات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نصائح لقائدي المركبات أثناء الشبورة المائية لتجنب الحوادث.

نصائح لقائدي السيارات أثناء الشبورة

يفضل عدم الخروج في الشبورة إلا في حالة الضرورة القصوى.

عند الخروج أثناء الشبورة، يجب إضاءة كشافات السيارة كافة، وأضواء الانتظار حتى تكون مرئيًا للمحيطين.

فتح زجاج السيارة للحد من تكثف بخار الماء داخل السيارة.

القيادة على سرعة مسموحة لتفادي الحوادث.

استخدام مساحات السيارة لتنظيف الزجاج من حبات البرد.

استخدام إنذار السيارة على فترات لتنبيه الآخرين بوجودك.

ترك مسافة كافية بين السيارات على نهر الطريق.

يحذر التوقف على الطرق أثناء الشبورة.

وفي حالة حدوث عطل بالسيارة أثناء القيادة في الشبورة، يجب تجنيبها أقصي جانب الطريق بعيدًا عن خط سير السيارات وتشغيل الأنوار كافة.

عدم تجاوز سرعة السيارات المحيطة أثناء القيادة.