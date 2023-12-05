برلمان الشرقية يُطلق مبادرة "اعرف لجنتك بمراكز الشباب"

أعلنت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، تنفيذ مُبادرة "اعرف لجنتك بمراكز الشباب" والتي تأتي ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر، والتي تتزامن مع الاستعداد لممارسة الاستحقاق الدستوري الانتخابي لرئيس الجمهورية 2024، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وتهدف المبادرة إلى تعريف الناخبين أعضاء مراكز الشباب بأماكن المقرات الانتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي 2024، ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمشاركة في المارثون الانتخابي، والتسهيل على المواطنين للوصول إلى المقرات الانتخابية.

تأتي أعمال المبادرة بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.