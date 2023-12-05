الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدرة الحشيش بلغت 115 فرش حشيش قبل ترويجها بدائرة القسم. 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم الاميرية تفيد بقيام "م.ن"، و"م ب" عاطلين عن قيامهما بتخزين وتشوين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، علي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان المتهمان، وباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وعثر معهم علي 115 فرش حشيش زن 12 كيلو جرامات، ومبلغ مالي وهاتفين محمول وسلاحين أبيض عبارة عن “مطواتين” وسيارة ملاكي

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

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الجريدة الورقية