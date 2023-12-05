"فلسطين والإعلام الدولي".. مائدة مستديرة  بالمجلس الأعلى للثقافة الخميس

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ مائدة مستديرة بعنوان "فلسطين والإعلام الدولي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس برئاسة الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس 7 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



تقام المائدة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

يدير المائدة: الدكتور حسن مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، ويشارك بها كل من: السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، والإعلامي الأستاذ عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو المجلس الأعلى للإعلام.

الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء "شريان الحياة لفلسطين"



الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء "شريان الحياة لفلسطين" محاضرة تعقدها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة - ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة، وذلك في الخامسة مساء غدا الأربعاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٣؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وتلقي المحاضرة الدكتورة عزيزة محمد علي بدر، أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.

ويعقب على المحاضرة: الدكتور محمد نور الدين السبعاوي، أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب بجامعة المنيا وعضو اللجنة، والمنسق العام الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان- كلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة.

فلسطين في القلب

كان المجلس الأعلى للثقافة أقام مائدة مستديرة بعنوان: "فلسطين في القلب"، وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

أدار المائدة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وشارك بها نخبة من المتخصصين في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ من بينهم: الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، والدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، والدكتورة عزة بدر نائب مقرر لجنة السرد القصصي والروائي، والدكتور محمد خليف مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، والدكتور محمد شبانة مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي، والدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب، والدكتور هابي حسني مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

