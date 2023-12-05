الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شخصين 15يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بنطاق منطقة مدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم.. وبحوزة مالك الشركة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.. كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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