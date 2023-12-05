الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة حشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات  بتهمة حيازة كمية كبيرة من الحشيش المخدر، قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق منطقة السلام.

وتعود تفاصيل القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية بحيازتهم كمية من الحشيش المخدر.

وكان قسم شرطة السلام القي القبض علي كل من ا.م عاطل ، ح.ا عاطل أثناء مرور دورية أمنية وحاولوا الهرب وبتفتيشهم عثر علي ٣ كيلو من الحشيش المخدر بحقيبة وسلاح أبيض مطواه، وبمواجهتهم  بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

مواد متعلقة

الإسكندرية تنتهى من الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024

10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات

سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

العاشر الأول وههيا الوصيف في مسابقة منطقة الشرقية لكرة اليد للمرحلة الإعدادية

الجريدة الورقية