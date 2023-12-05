المغازي: تصويت المصريين بالخارج نجاح كبير للدولة المصرية (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إنّ تصويت المصريين بالخارج هو نجاح كبير للدولة المصرية ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على أنّ الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة كما نص على مشاركة المصريين بالخارج.

مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات

وأضاف “المغازي” في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات".

الصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية

وتابع أستاذ القانون الدستوري: "الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح، فالدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة تواجه كل المخاطر الخارجية والصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم، فإن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل يتم في مواعيده القانونية نجاح للدولة المصرية ولمؤسساتها".