الشرقية الأزهرية أول جمهورية لبطولة ألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات

حققت منطقة الشرقية الأزهرية، المركز الأول على مستوى الجمهورية، في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات، والتي أقيمت بمدينة الأسكندرية، وبمشاركة خمس وعشرين منطقة أزهرية.

وجاءت نتائج مسابقة الميدان وثب عالي بفوز الطالبة ريم ثروت محمد بالمركز الأول،

والوثب الطويل فازت الطالبة فاطمة أحمد عبد الله بالمركز الأول.

كما فازت الطالبتين علياء محمد السيد وهاجر مصطفي محمد على بالمركزين الأول والثالث في سباق ٢٠٠ متر.

وقدم محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمود عبدالسميع الموجه العام للتربية الرياضية، ومسئولي المسابقات والتدريب، بخالص التهنئة والشكر الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والدكتور عبدالله حسين مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على الدعم والرعاية التي يتم تقديمها للمسابقات والأنشطة الرياضية وفرق المنتخب.