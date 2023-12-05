الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"المرأة تقود في المحافظات المصرية" .. الأكاديمية الوطنية للتدريب انتهت من 3 مراحل للبرنامج

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن إعلان الأكاديمية الوطنية للتدريب إنتهاء فعاليات المراحل الثالثة والرابعة والخامسة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن انتهاء 3 مراحل من برنامج "المرأة تقود بالمحافظات"

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وتم الإعلان عن الانتهاء في محافظات الإسكندرية والفيوم والشرقية والدقهلية وقنا وسوهاج وأسيوط بالإضافة إلى الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية.

البرنامج التدريبي

وقد تم لقاء المتدربات وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي لهن وتلقت المتدربات خلال تلك الفترة من المعارف المصممة على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تنمية المهارات القيادية للمرأة المصرية

ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية المهارات القيادية للمرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في إطار الخطة الأكاديمية الاستراتيجية ليجوب البرنامج محافظات الجمهورية كافة بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. 
 

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