هشام الحلبي: معرض إيديكس وُلد عملاقًا (شاهد)

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس وُلد عملاقا، فقد حصل على جائزة أحسن معرض دولي من تصنيف شركة إنجليزية دولية، وكان ذلك في عام 2018.

وأضاف في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هذه النسخة هي الثالثة، والقدرة على الاستمرار أمر في منتهى الأهمية، لأن المعرض يتم وضعه على خطة الشركات المصنعة للسلاح عالميا، وإذا لم نستمر في نفس التوقيتات لن نكون في مخططاتهم في العرض، وهذا أمر مهم للغاية".

التصنيع العسكري في مصر

وتابع: "يجب ان يتم الحرص على عقد المعرض في التوقيت نفسه، هو معرض مهم حيث يشهد مشاركة شركات تصنيع عالمية تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى وجود شركات مصنعة مصرية تعرض سلاحها بنفس المعايير العالمية، وهذه نقطة قوة للتصنيع العسكري في مصر الذي عاد بقوة بعد ثورة 30 يونيو".

معروضات سلاح مصرية

وأوضح: "لدينا معروضات سلاح مصرية تناظر المعايير العالمية، كما أن إيديكس ليس معرض سلاح فقط لكنه منتدى فكري عسكري راقي جدا به حوارات وورش عمل، والشركات المصنعة للسلاح تحب حضور الحوارات والنقاش تحصل منها على أفكار تعادل بها التسليح".

