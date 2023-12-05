تداول 2514 حاوية بضائع بموانئ الإسكندرية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتداول 30 سفينه في 24 ساعة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة، الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع