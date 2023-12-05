3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق فى أطفيح، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 3 اشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية

وكانت قد أعلنت غرف عمليات المرور، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء ظهور الشبورة على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، ويتم غلق المحاور، تجنبًا لوقوع حوادث.

وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.