العاشر الأول وههيا الوصيف في مسابقة منطقة الشرقية لكرة اليد للمرحلة الإعدادية

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية «فتيات»، والتي أُقيمت فاعلياتها بملاعب معهد فتيات الزقازيق، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول، بينما حصل فريق ههيا على المركز الثاني على مستوى المنطقة.

وقدّم الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يشار الى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.