الإسكندرية تنتهى من الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024

استعدت مدارس محافظة الإسكندرية، للانتخابات الرئاسية، وتم تجهيز اللجان التى تم اختيارها لتكون مقرات للتصويت خلال الأيام المقبلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على مديريات التربية والتعليم، متابعة جاهزية المدارس وصيانتها قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024، حتى موعد تسليمها إلى الجهات المختصة عن تأمين مقار اللجان.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بعمل صيانة المدارس المخصصة لعقد الانتخابات الرئاسية 2024 لتظهر بالشكل اللائق، بالإضافة إلى تخصيص الطوابق الأرضية للجان كبار السن، لتسهيل مهمة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتم التدريب على أعمال مكافحة الحرائق بكل مركز انتخابى، وتأمين محيط مقارّ اللجان وجاهزية كافة المرافق، وتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابية

قال الدكتورعربى ابوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إنه سيتم تعطيل الدراسة ومنح إجازة للطلاب في 318 مدرسة على مستوى المحافظة، بعد تخصيصها كمقار اقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والمقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، التي توافق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكد أن الإجازة للطلاب فقط في تلك المدارس اما المعلمين فسيتم توقيع الحضور والانصراف في المدارس الأقرب للجان، مشيرا إلى أن انتظام الدراسة طلاب ومعلمين في باقى المدارس على مستوى المحافظة والبالغ عددها 2785 مدرسة بالإدارات الفرعية .

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم المدارس المخصصة كمقار اقتراع في الساعة السابعة صباح السبت المقبل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 3 لجان فنية بواقع لجنة من الادارة التعليمية التابع لها اللجنة ولجنة من المديرية ولجنة مشتركة من الإدارة والمديرية للمرور بواقع 3 مرات يوميًا على اللجان لضمان جاهزيتها بشكل يتيح اجراء عملية الاقتراع المطلوبة قانونًا.

وشدد على توفير جميع سبل الراحة في اللجان،من خلال توفير مقر للمستشار رئيس اللجنة الانتخابية وتواجد الأمن وتدبير أسرة داخل اللجان لمبيت أفراد حراسة اللجان وغرفة مؤمنة بأسلاك حديدية في كل مدرسة لحفظ الصناديق فضلا عن توفير طفايات الحريق وتجهيز اماكن لذوى الاحتياجات الخاصة للتصويت ومد الأحياء اللجان بكشافات انارة عالية في الأفنية للتصويت المسائى ،كما تم التأكد من جاهزية التليفونات في اللجان وتقديم الدعم اللازم للمدارس من حيث الإنارة والصيانة اللازمة.

وأوضح أنه وجه مديري الإدارات التعليمية، بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان، مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها، وكذلك بتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابية تيسيرًا عليهم أثناء المشاركة في العملية الانتخابية .

وتعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل على مدار 3 أيام للتصويت، في 10 و11 و12 ديسمبر، ويأتي يوم 13 ديسمبر كموعد لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، على أن يكون يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

ووجه الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتجهيز 8563 مدرسة كمقار للجان انتخابات الرئاسة 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكد على مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، مشددًا على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة الانتخابات.