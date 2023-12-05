الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

تُعد الأمطار الغزيرة والسيول من المخاطر التي تتسبب في خسائر كبيرة حول العالم، وزادت التغيرات المناخية من حدة تلك المخاطر في السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة العواصف المطرية الفجائية.

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وتشهد العديد من محافظات مصر هذه الأيام موجة حادة من التقلبات الجوية، الأمر الذي يشكل خطرًا على قائدى السيارات وسكان المناطق الصحراوية والمنخفضة وحتى قاطنى المنشآت السكنية العادية.

وفي ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، ترصد "بوابة الوفد" للمواطنين نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول.

10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول

1- احرص على متابعة حالة الطقس اليومية من خلال النشرة الجوية من مصادر رسمية موثوقة.

2- الاستجابة لتعليمات الجهات بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة والسيول.

3- احرص على صيانة إطارات السيارة والفرامل وماسحات الزجاج وسلامة المرايا خاصة خلال مواسم الأمطار.

4- تجنب استخدام الطرق المعرضة لمخاطر السيول، واتبع تعليمات المرور في حالات إغلاق أو تحويل الطرق.

5- لا تحاول عبور تجاوز مجرى السيل، خاصة أن مياه السيول قد تجلب معها زواحف سامة قادمة من الجبال.

6- ابتعد عن لمس الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة في الشوارع لتفادي الإصابة بصعق كهربائي.

7- لا تلقي القمامة في بالوعات الصرف أو مخرات السيول حرصاً على ضمان عملها بسلاسة.

8- إذا كنت من ساكني الطوابق الأرضية أو لديك جراج في العقار فاحرص على وضع مصدات رملية عند المداخل لتفادي تسرب مياه الأمطار إلى الداخل.

9- شارك المعلومات والتحذيرات المهمة ونصائح التوعية مع كل من حولك.

10- لابد من أن تكون على علم بأرقام الطوارئ التي قد تحتاجها، مثل «112 الرقم الموحد للطوارئ، 123 الإسعاف، 180 الإطفاء، 122 النجدة، 01221110000».

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن العديد من المناطق بالقاهرة الكبرى ستشهد تساقط للأمطار تكون متفاوتة الشدة وتكون الفرصة مهيأة على باقي أنحاء القاهرة خلال الساعات القادمة وتمتد إلى شمال الصعيد مع تقدم الوقت، مشيرة إلى أن الأجواء مائلة للبرودة نسبياً على كافة الأنحاء الشمالية بسبب تكاثر السحب.

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