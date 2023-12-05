رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي أولياء أمور أطفال الدمج وذويهم بالمعاهد

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، لقاءً لتلاميذ المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج وأولياء أمورهم، المنضمين لبرنامج الدمج التعليمي بالمعاهد الذي يتم تطبيقه بمعاهد سوهاج الأزهرية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

وتناول اللقاء الذي تم بحضور الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب ومسئول الدمج التعليمي بالمنطقة، والدكتورة سارة محمود، منسق الدمج بالتأمين الصحي بسوهاج، ومسئولي الدمج من رعاية الطلاب - الرد على استفسارات أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين ببرنامج الدمج التعليمي بالمعاهد الأزهرية وكيفية التعامل مع الصعوبات التي تواجههم في التعامل مع أطفالهم وطرق التغلب عليها.

من جانبه، استمع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إلى أولياء الأمور وقام بالرد على استفساراتهم، وأكد فضيلته استعداد المنطقة للتعاون التام مع أولياء الأمور في تذليل كافة العقبات التي تواجههم، من خلال التواصل مع المعنيين والمسؤولين، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من الأطفال منحةٌ حباهم الله -عز وجل- بها، وتوفر الدولة لهم حقوقًا يجب على ولي الأمر الاستفادة منها والحفاظ عليها.