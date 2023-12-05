وصول جثامين شهداء فلسطينيين لمستشفى ناصر بغزة بعد قصف مدرسة تابعة لـ"أونروا"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود إصابات في قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن عشرات الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر بعد قصف مدرسة تابعة لأونروا.

وكانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مسجد الاستقامة، ودمرت 4 منازل بشكل كامل شرقي خان يونس.

جنود الاحتلال الإسرائيلي

كما اندلعت مواجهات عنيفة في أثناء اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لمخيمي بلاطة وعسكر الجديد، جنوب شرقي نابلس شمال الضفة الغربية، وأحياء غرب المدينة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة “حماس”.

الحرب في غزة

وذكر: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستستمر شهرين آخرين على الأقل، وبعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس".