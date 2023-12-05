الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عامل لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.4 كيلو جرام بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل له معلومات جنائية، بحوزته 2.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزته أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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