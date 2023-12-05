جودة التعليم: صناعة الإنسان من الصناعات الثقيلة والصعبة هذا العصر

نقلت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، للحاضرين في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة والذي يقام تحت عنوان: (التربية وبناء الإنسان لعالم متغير - رؤية أزهرية استشرافية) تحيات الدكتور علاء الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، الذي حالت ظروف سفره دون الحضور.

وأشادت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري بذلك المؤتمر المتميز الذي يتناول التربية وبناء الإنسان لعالم متغير.

عملية بناء الإنسان صناعة من الصناعات الثقيلة والصعبة والمهمة

جانب من فعاليات المؤتمر التاسع لكلية التربية

وأشارت إلى أن عملية بناء الإنسان صناعة من الصناعات الثقيلة والصعبة والمهمة، ولها أهمية بالغة، غير أن أهميتها تتعاظم اليوم في ظل عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يتحدث عن بناء الإنسان، والمعلم هو حجر الزاوية في أي عملية تربوية او تعليمية ونقل الخبرات عبر الأجيال، لافتة إلى أن المعلم هو الضمانة الأساسية للارتقاء بمخرجات التعليم في أي زمان ومكان في جميع المجتمعات.

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، أنه بقدر الاهتمام بالمعلم يكون النجاح في قطاع التعليم وما يترتب عليه من تقدم ونهوض وازدهار، لافتة إلى أن الأنبياء والمرسلين كانوا معلمين وكانوا مربين وكانوا مصلحين؛ لذلك اختارهم المولي -عز وجل- بعناية فائقة؛ للقيام بمهام الرسالة التي تتضمن التربية والتعليم والتهذيب والتوجيه والنصح والإرشاد؛ من أجل بناء خليفة الله في الأرض وهو الإنسان من أجل أعمار الكون والحياة.