مقابلات شخصية للمتقدمين لمسابقات التوظيف بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، والعضو المنتدب، أن الشركة أعلنت عن بدء اعمال المقابلات الشخصية للحاصلين على المؤهلات العليا، المتقدمين لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية واخصائى موارد بشرية ومحاسب، والتى تستمر حتى 6 من شهر ديسمبر الجاري .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن اللجنة تضم فى عضويتها اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا وعمرو عزت الماحي رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمني بالشركة القابضة والمستشار احمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج وعمرو طلبة مدير عام شئون المجالس النيابية بالشركة القابضة لمياه الشرب.

وقال اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية ان الشركة اعلنت فى وقتا سابق على موقعها الالكترونى www.scww.com.eg اسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية وتوقيت اختبار كلاً منهما ومقر اجراء المقابلات وذلك بالبحث بالرقم القومى.

وأوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تجرى المقابلات الشخصية بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية بداية من الثامنة صباحا وحتى انتهاء اعمال اللجان.