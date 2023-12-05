الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شوف نفسك منهم.. هؤلاء محرومون من التصويت في الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

تبدأ الانتخابات الرئاسية في مصر أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، المقبل يرغب الكثير من المواطنين قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية إلى معرفة الفئات الممنوعة من التصويت وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

txt

الانتخابات الرئاسية.. رابط الموقع الرسمي لمعرفة لجنتك

txt

الانتخابات الرئاسية 2024| هل يمكن الاقتراع ببطاقة رقم قومي منتهية

فئات محرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.

المحجور عليه خلال مدة الحجر

 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية

 من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.

مواد متعلقة

رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية يلتقي رئيسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

محافظ الغربية يتابع جاهزية لجان الانتخابات بجوله ليلية لمركزي كفر الزيات وبسيون

رئيس مركز قوص ومدير التعليم يتابعان جاهزية لجان الإنتخابات الرئاسية

قرارات عاجلة من التعليم للمدارس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤
الجريدة الورقية