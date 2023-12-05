كثافات مرورية على كوبري أكتوبر وسيولة على الدائري (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، تقريرًا يرصد تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء.

ميدان العتبة

وذكر التقرير أن ميدان العتبة يشهد كثافات مرورية نسبية حتي شارع عبد العزيز، ثم تباطؤ لحركة السيارات حتى ميدان طلعت حرب، وأشارت إلى وجود سيولة مرورية بميدان طلعت حرب مستمرة حتى المتحف المصري، كما ظهرت كثافات مرورية نسبية بداية من كوبري أكتوبر حتى شبرا مصر.

وأوضح التقرير أن محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية من محطة المريوطية حتى الطوابق، إضافة إلى وجود كثافات نسبية حتى محطة العريش وبداية من محور صفط حتى إشارة جامعة القاهرة.

طريق عبد المنعم رياض

وأشار التقرير إلى وجود كثافات نسبية ليست مؤثرة بطريق عبد المنعم رياض وخاصة أعلى نهر النيل والطريق المؤدي إلى الجامعة.