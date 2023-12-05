ننشر أقوال المتهمين بالتنقيب عن الآثار

استمعت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، لأقوال المتهمين بالتنقيب عن الآثار باستخدام أدوات حديدية للحفر.

واعترف المتهمون بارتكاب تهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وتمكنوا من حفر 6 أمتار أملًا في العثور على قطع أثرية وبيعها لتحقيق الثراء السريع عقب فحصهم للمنزل، وتبين أنه قديم ومتهالك ويرجح أن يكون آسفله آثار.

وكان تم القبض على المتهمين خلال القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الدرب الأحمر.

وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.