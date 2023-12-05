سائق ينهي حياة عامل ويشرع في قتل نجله رميا بالرصاص بالمنشأة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل في العقد السادس من العمر مصابًا بطلق ناري بالصدر وتوفي عقب وصوله ونجله المزارع في منتصف العقد الرابع مصابًا بطلق ناري بالوجه يقيمان بناحية الكوامل قبلي دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج تعدى عليهما سائق بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته بسبب خلافات سابقة بينهم وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من :- "عبد الباسط . ع . ع" 59 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالصدر وتوفي فور وصوله ونجله "علاء . ع . ع . ع" 35 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالوجه ومقيمان بناحية الكوامل قبلي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى وعم المصاب "عبد الصمد . ع . ع . ح" 51 سنة عامل ومقيم بذات الناحية إتهم "أبو النور . ق . ف . ب" 39 سائق ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي المذكوران وإطلاق أعيره من سلاح ناري كان بحوزته صوبهما نجم عنه وفاة شقيقه وإصابة نجل شقيقه المذكوران بسبب خلافات سابقه بينهم .





تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عباره عن بندقية آلية بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .