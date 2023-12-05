هطول أمطار خفيفة على مراكز ومدن أسوان

تشهد محافظة أسوان، هطول أمطار خفيفيه، منذ صباح اليوم الثلاثاء، فيما غطت الغيوم والسحب سماء المحافظة، وسجلت درجات الحرارة العظمي 31 درجة والصغري 16 درجة، مما يشير أن بإنخفاض درجات الحرارة فترة المساء.

وينصح الأطباء نظرا لتغير الجو من فترة الصباح للمساء، بعدم تخفيف الملابس حتي لايصاب المواطنين بنزلات البرد .

من المعروف ان محافظة اسوان من المحافظات الشتوية، وقد ظهر فصل الشتاء بالمحافظة هذا العام مؤخرا ،حيث يبداء الشتاء منذ اسابيع قليله ولكن اليوم يبداء بسقوط أمطار خفيفيه مما يؤدى الي انخفاض درجه الحرارة في فترة المساء مع غروب الشمس،التي لم تظهر من كثرة السحب اليوم ومن المتوقع في الأيام القادمة، هطول أمطار علي المحافظة مع فصل الشتاء .