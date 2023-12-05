وكيل تعليم جنوب سيناء يطمئن على انتظام الدراسة بمدرسة الرويسات الإبتدائية

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، انتظام الدراسة بمدرسة الرويسات الابتدائية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

وحرص وكيل الوزارة، على زيارة قاعات KG وأجرى حوارا وديا مع الأطفال عن أهدافهم والمهن المستقبلية لهم، كما اطمأن لاكتسابهم لنواتج التعلم والمهارات المرتبطة بها.

وفي نهاية الزيارة أكد وكيل الوزارة، الالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة تفعيل " حصص المشاهدة" والتوعية بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي.وجذب الطلاب للمدرسة عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، والإعلان عن جداول فترات البث للقنوات التعليمية.

FB_IMG_1701762721283

FB_IMG_1701762718821

FB_IMG_1701762715729