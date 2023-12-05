الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم جنوب سيناء يطمئن على انتظام الدراسة بمدرسة الرويسات الإبتدائية

جولة وكيل تعليم جنوب
جولة وكيل تعليم جنوب سيناء

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم، انتظام الدراسة بمدرسة الرويسات الابتدائية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

وحرص وكيل الوزارة، على زيارة قاعات KG وأجرى حوارا وديا مع الأطفال عن أهدافهم والمهن المستقبلية لهم، كما اطمأن لاكتسابهم لنواتج التعلم والمهارات المرتبطة بها.

وفي نهاية الزيارة أكد وكيل الوزارة، الالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة تفعيل " حصص المشاهدة" والتوعية بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي.وجذب الطلاب للمدرسة عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، والإعلان عن جداول فترات البث للقنوات التعليمية.

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الجريدة الورقية