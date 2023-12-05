الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير التعليم العراقي لبحث التعاون في مجالات البرامج والتدريب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة العراق، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له.

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وناقش الجانبان أهمية تعزيز مسالك التعاون التي تخدم البيئة التعليمية في المؤسسات الجامعية العربية ورفدها بكل ما يقتضيه التطوير والتحديث على المستوى البرامج والتدريب وريادة الأعمال.

وأعرب وزير التعليم العراقي عن إستعداد الجامعات العراقية لتحقيق المستوى المأمول من التنسيق العلمي وصياغة برامج التعاون الأكاديمي في التخصصات التي تستجيب لأهداف التنمية المستدامة،مشيرا الى أن التعليم الجامعي في العراق يسير على وفق خطى واثقة بإتجاه مساحات التميز والتنافس واستقطاب الطلبة الدوليين وتحقيق نتائج رائدة في مجال التصنيف العالمي.

بدوره أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار ،رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ومسارات عمل مؤسساتها في الإنفتاح الجاد على منظومة التعليم العالمي وتحقيق متطلبات الجودة.

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