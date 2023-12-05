الصحة الفلسطينية: إصابة 4 أشخاص بمخيم الدهيشة برصاص الاحتلال

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها منذ قليل يفيد بأن الصحة الفلسطينية، أكدت أن هناك 4 إصابات في مخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال إحداها حرجة للغاية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية.

الحرب في غزة

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس.

حركة حماس

وقال: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل، وبعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس".