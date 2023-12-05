نشاط فى حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، نشاط ملحوظ بحركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات، مؤكدًا أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1046 شاحنة بضائع، و475 سيارة

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 518 شاحنة بضائع و460 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع عامة ومتنوعة و528 شاحنة بضائع و 15 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجاالبحري، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة اربع سفن وهي دليلة و بوسيدون اكسبريس وامل والحرية ، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1830 طن بضائع عامةومتنوعة، و245 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بوزن 710 طن قادمة من جدة.

وشهد الميناء بالامس مغادرة السفينة LOTUS، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكبا بموانيها .



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 574 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 الف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا ، نويبع .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 397 الف طن بضائع بكمية وارد 123 الف طن وصادر 274 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 الف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 الف طن و صادر 43 الف طن بضائع ، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 الف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 الف طن فوسفات .

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .