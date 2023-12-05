تسليم 300 مركب صيد بحضور وزيرة التضامن في الأقصر

تشهد محافظة الاقصر، اليوم الثلاثاء، أكبر حدث تنموي من نوعه فى مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية حيث تقوم السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وبالتعاون مع المهندس للتامين والمهندس لتامينات الحياة بتسليم 300 مركب صيد لعدد 300 من صغار الصيادين من محافظات الاقصر وقنا واسوان والوادي الجديد 300 مركب صيد مجهزة.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن احتفالية التسليم سوف تتم بأحد مراسى مدينة الأقصر صباح غد ويتبع الاحتفالية استعراض للصيادين بمراكبهم، وأن تنظيم الحدث التنموي الأكبر من نوعه بالأقصر غدا بتسليم عدد 300 من صغار الصيادين 300 مركب صيد يتم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصناع الخير والمهندس للتامين والمهندس لتامينات الحياة وبالتنسيق الكامل مع السادة محافظى المحافظات المستهدفه وان الاحتفالية سوف يتبعها استعراض كرنفالي للصيادين بمراكبهم فى عرض النيل بحضور السادة ضيوف الاقصر.

وأشار عبدالفتاح الى ان اختيار مشروع مراكب الصيد تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا للمستفيدين وكونهم يعيشون فى قرى مشاطئة لنهر النيل او يوجد مجري مائى متاح به الصيد ، وتم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد.



ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، و أن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قد تبنت ومنذ انطلاق عملها التنموى الخيرى استراتيجية عمل تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشرائح الأكثر احتياجاً من خلال استثمار قدراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها أو إكساب الأهالى مهارات من خلال التدريب والتأهيل على بعض الحرف التي تتناسب مع البيئة المعيشية التي تحيط بهم حيث نجحت صناع الخير في توفير فرص عمل لعدد كبير من أهالي قرية دار السلام بالفيوم من خلال إنشاء مصنع للسجاد اليدوى بالقرية مستهدفة خلق نموذج عملى في عودة القرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد وفى إطار جهود صناع الخير بتمكين الأسر الأولى بالرعاية إقتصاديا سبق لها وقدمت ايضا أكثر من 300 مركب صيد لصغار الصيادين في قرى عدد من المحافظات منها اسوان والأقصر وقنا والدقهلية