جورج قرداحي يعود للشاشة من جديد ببرنامج «الملياردير»

قرر الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، العودة لجمهوره من خلال برنامج يشبه "من سيربح المليون" الذي كان سببا في سطوع نجمه.

وقال قرداحي في تصريحات صحفية، أن برنامجه الجديد يحمل اسم مبدئي هو "الملياردير" ويعرض في شهر رمضان 2024، على قناة "الرابعة" الفضائية العراقية في 30 حلقة.

وأوضح قرداحي أن برنامجه الجديد يدور في فلك المسابقات، ويشبه إلى حد كبير برنامجه الشهير "من سيربح المليون" وأن الجائزة المالية التي يحصل عليها المتسابق بعد عبور المرحلة النهائية تصل إلى مليار دينار عراقي.

وعلق قرداحي على تكرار الفكرة والخوف من حكم الجمهور بقوله: "لا أخشى التكرار، لا سيما أن البرنامج يخاطب الجمهور العراقي، وقد بدأت القناة الرابعة في التحضير للمشروع، واختيار المتسابقين".

وعن مسيرته الإعلامية قال قرداحي: "عملت في عدد كبير من الشاشات، وعملت مع شبكة إم بي سي السعودية أطول فترة خلال مسيرتي الإعلامية، وعشت العديد من الذكريات الرائعة خلال تقديم برنامج من سيربح المليون".

يذكر أن جورج قرداحي قدم منذ عامين حلقة استثنائية من برنامج "من سيربح المليون" عبر شاشة إم بي سي، وضمت كوكبة من نجوم الفن وهم باسل خياط، آسر ياسين، ظافر العابدين، ناصر القصبي، وسمية الخشاب وأمينة خليل، يسرا، ريم عبدالله، وحققت هذه الحلقة ضجة واسعة وقت عرضها.