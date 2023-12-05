الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: لا أسعى للتواجد في أي منصب بالزمالك وخدمتي ستظل قائمة من الخارج

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه لا يسعى لأي منصب داخل القلعة البيضاء. 

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:  "عمري ما كنت بسعى لمنصب داخل نادي الزمالك ولدي عملي الخاص والذي لا يسمح بتواجدي في الزمالك في منصب رسمي"

وأضاف: "ما يقوم بترديد تلك الأحاديث بأنني أريد منصب داخل الزمالك يريد أن يبيع بتلك الأخبار"

واختتم: "اتعرض عليا مناصب في الزمالك وموافقتش بحب اخدم النادي من الخارج"

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