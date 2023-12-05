ميدو: لا أسعى للتواجد في أي منصب بالزمالك وخدمتي ستظل قائمة من الخارج
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه لا يسعى لأي منصب داخل القلعة البيضاء.
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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمري ما كنت بسعى لمنصب داخل نادي الزمالك ولدي عملي الخاص والذي لا يسمح بتواجدي في الزمالك في منصب رسمي"
وأضاف: "ما يقوم بترديد تلك الأحاديث بأنني أريد منصب داخل الزمالك يريد أن يبيع بتلك الأخبار"
واختتم: "اتعرض عليا مناصب في الزمالك وموافقتش بحب اخدم النادي من الخارج"