الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: فيتوريا غاضب بسبب تصريحات إيهاب الكومي

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني أعرب عن حزنه خلال الأسبوع الماضي، بسبب تصريحات لإيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيتوريا كان حزين في الأسبوع الماضي، بسبب تصريحات لإيهاب الكومي".
وأضاف: "الكومي قال خبرًا تسبب في أزمة بين فيتوريا وجمهور الأهلي، حيث قال إن البرتغالي تدخل لحل أزمة القيد في الزمالك".
وتابع: "لا يصح لعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة أن يفشي أخبار بهذا الشكل، يجب أن يكون متحدث رسمي لاتحاد الكرة، وألا يكون هناك تصريحات يومية من الأعضاء".
وأكمل: "هناك أعضاء متعطشين للتحدث في وسائل الإعلام، أما النجوم مثل بركات وحازم إمام لا يفعلا ذلك".
وأتم: "طالبت مجلس إدارة اتحاد الكرة منذ البداية أن يتم الالتزام بالصمت، إلا أنه لم يتم العمل بذلك".

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