منها القرنفل.. توابل تضر بالجهاز الهضمي والكلى

حذرت طبيبة الجهاز الهضمي والغدد الصماء ديلارا ليبيديفا من أن ثلاثة توابل شعبية يمكن أن تضر بالجهاز الهضمي والكلى.



في البداية أشارت إلى مخاطر إكليل الجبل، وبحسب الطبيب فهو ضار بالكلى ويمنع استخدامه للنساء الحوامل.

أولاً بسبب تأثيره المدر للبول، وثانياً لأنه يزيد من انقباضات الرحم، وأوضحت أن التوابل ضارة أيضاً لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة، يمنع استخدامه لأمراض الجهاز الهضمي، فهو يزيد من ضغط الدم، ولذلك لا ينصح به لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وكتبت الطبيبة في قناتها على "تيليجرام": "يسرع الفلفل إنتاج هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن".

وحذرت الطبيبة من مخاطر القرنفل المحظور أيضًا على أمراض الجهاز الهضمي وخاصة القرحة بالإضافة إلى ذلك، أوضح طبيب الجهاز الهضمي أن تناول كمية كبيرة من القرنفل يسبب النعاس والفتور.

تحدثت المعالج إيرينا أندريفا لـ MedicForum أن هذه التوابل يمكن أن تكون مفيدة إذا لم تكن لديك مشاكل في الجهاز الهضمي.

القرنفل

القرنفل هو براعم شجرة Syzygium Aromaticum، موطنها جزر مالوكو الواقعة في شرق إندونيسيا.

القرنفل غني بالمركبات النباتية التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك يتم تناوله أحيانًا كمكمل غذائي.

على الرغم من أن الأبحاث البشرية محدودة، إلا أن بعض الأدلة تشير إلى أن القرنفل قد يوفر العديد من الفوائد الصحية عند تناوله بجرعات عالية.

تشير الأبحاث الأولية إلى أن القرنفل قد يوفر بعض الفوائد الصحية بسبب المستويات العالية من المركبات النباتية المفيدة التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

إكليل الجبل

تم ربط رائحة إكليل الجبل بتحسين المزاج والوضوح العقلي وتخفيف التوتر وانخفاض مستويات الكورتيزول (بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من القلق المزمن أو اختلال توازن هرمون التوتر).

وتقول أندريفا: "يخفض إكليل الجبل مستويات الكورتيزول بسرعة بمجرد شمه، وبالتالي يخفف التوتر في الجسم وعندما تتمكن من تقليل الضغط على الغدد الكظرية، يمكنها التعافي".

الفلفل الأحمر

يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تسرع عملية التمثيل الغذائي لديك قليلًا، مما يساعدك على حرق السعرات الحرارية ويمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.



والتأثير ليس كافيا للتغلب على نظام غذائي غير صحي، ولكن كجزء من خطة الأكل المغذية، يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أن تقمع الشهية وتعزز فقدان الوزن.