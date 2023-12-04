حملة د.عبدالسند يمامة: لم نرصد أية خروقات خلال تصويت المصريين بالخارج (فيديو)

أكد ياسر شورى متحدث حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها من قبل الحملة لم ترصد أية خروقات خلال عملية تصويت المصريين بالخارج.

وأضاف متحدث حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الإثنين: “لم نتلق أية شكاوى بشأن تصويت المصريين بالخارج وكانت هناك حيادية شديدة، ومرت العملة الانتخابية بشكل شفاف وعادل بين جميع المرشحين”.

وأشار متحدث حملة المرشح الرئاسي إلى أن أعضاء الحملة لم يتعرضوا لأية مضايقات قي أية دولة من دول العالم ، مشددا على أن الحملة أصدرت بيانا للإشادة بحيادية البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية يعتبر علامة إيجابية للنظام السياسي الحالي.

وأضاف “يمامة”، خلال حواره على فضائية “المحور”، أن النظام السياسي الحالي لم يتدخل في الانتخابات ولم نجد عراقيل وهناك تعاون مع الهيئة الوطنية بلانتخابات ولم تصادفنا محاذير أو تضييق، وهو ما يحسب للنظام الحالي وحكومته التي نشهد لها بعدم التدخل وإن كانت في الدعاية الاتنتخابية انحازت للرئيس وهذا أمر طبيعي لأنه من اختارها.

وبشأن الحياة الحزبية في مصر، قال “يمامة” إن وجود 104 حزب في مصر يعتبر عبثًا وإذا عرفنا أن هناك أقل من 10 أحزاب من لهم نواب في مجلسي النواب والشيوخ، نجد أنه لابد من التصفية والتنقية والربط بين الاعتراف بالحزب السياسي وما يمكله من أعضاء ومن يمثله من نواب في مجلسي الشعب والشيوخ حتى نصل لعدد معقول من الأحزاب.

لا توجد حياة ديمقراطية من دون أحزاب



أوضح، أنه لا توجد حياة ديمقراطية من دون أحزاب لكن يجب أن نكون جادين وأن يكون هناك عدد أحزاب لا يتعدى صوابع اليد الواحدة، مشددًا على أنه يجب النظر إلى عدد مقاعد البرلمان، فلا يصح أن يكون هناك 3 أحزاب يملكون أكثر من 70% من المقاعد، فهذا أمر شديد الخطورة.

اختيار الكفاءات وليس أعضاء حزب الوفد فقط

أشار إلى أنه سيتنازل عن رئاسة حزب الوفد، لأن الدستور يفرض ذلك، وفي كل الأحوال يجب ابتعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب، حتى يكون على مسافة واحدة من الأحزاب والمؤسسات، واختيار الكفاءات من جميع الأحزاب وليس حزب الوفد فقط، وهذا ما سيكلف به رئيس الوزراء الذي يختاره، رغم حبه ووده للوفد والوفديين، لكن إذا كان رئيسًا للجمهورية فحبه يجب أن يكون لكل المصريين.