منتجات الألبان والبقوليات مفيدة في مكافحة تصلب الشرايين

لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين الخطير، ينصح خبير التغذية ميخائيل جينزبرج الروس باتباع العادات الصحية.

وصف الدكتور جينزبرج تصلب الشرايين بأنه العدو الرئيسي لنظام القلب والأوعية الدموية وبتطوره ترتبط أمراض القلب الخطيرة وما يسمى بحوادث الأوعية الدموية.

ما هو تصلب الشرايين؟

هي الحالة المرضية للأوعية الدموية، تصبح جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، وتنخفض مرونة أنسجة الأوعية الدموية، وتتشكل لويحات تتكون من الكوليسترول والمكونات الدهنية الأخرى في تجاويف الأوعية الدموية ومع مرور الوقت، تتراكم وتبدأ في انسداد الحيز الداخلي للأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب مرور الدم عبرها، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى موت مساحات كبيرة من القلب، مما يسبب نوبة قلبية وإذا انسدادت الأوعية الدموية الصغيرة، يتم استبدال أنسجة عضلة القلب بنسيج ضام ويتطور تصلب القلب.

وشدد الخبير على أنه لمكافحة تصلب الشرايين، من المهم التحكم في مستوى الكوليسترول الشخصي لديك، والتوقف عن التدخين، والبقاء نشيطًا بما فيه الكفاية، وكذلك مراقبة نظامك الغذائي.

وأوصى بتناول الأطعمة ذات التأثير المضاد للتصلب، أي تلك التي تمنع الكوليسترول من الالتصاق بجدران الأوعية الدموية وتشكيل اللويحات.

المنتجات التالية، وفقًا لميخائيل جينزبرج، مفيدة بشكل خاص في مكافحة تصلب الشرايين:

أسماك البحر (الرنجة مناسبة أيضًا ، الشيء الرئيسي هو استخدام الملح)

زيت الزيتون

البقوليات: الفول، البازلاء، العدس، الحمص

منتجات الألبان

خضروات

التوت

توابل