الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يعلق على عودة حجازي للملاعب: الأفضل في مصر

حجازي
حجازي

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سعادته بعودة أحمد حجازي للمشاركة في المباريات، مُشيرًا إلى أن تلك العودة هي بمثابة عودة الثقة.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حجازي أفضل مدافع مصري في السنوات الماضية، عاد اليوم بعد غياب  يومًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".
وأضاف: "حجازي لعب اليوم 76 يومًا هو الخبر الأهم في أحداث اليوم، لأن حجازي مهم جدًا للمنتخب، وعودته تعني بالنسبة لي وللجماهير المصرية عودة الثقة لدفاع منتخب مصر".

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