ميدو يعلق على عودة حجازي للملاعب: الأفضل في مصر

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن سعادته بعودة أحمد حجازي للمشاركة في المباريات، مُشيرًا إلى أن تلك العودة هي بمثابة عودة الثقة.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حجازي أفضل مدافع مصري في السنوات الماضية، عاد اليوم بعد غياب يومًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف: "حجازي لعب اليوم 76 يومًا هو الخبر الأهم في أحداث اليوم، لأن حجازي مهم جدًا للمنتخب، وعودته تعني بالنسبة لي وللجماهير المصرية عودة الثقة لدفاع منتخب مصر".