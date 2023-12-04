نقص الحديد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة

ووصفت الطبيبة إيكاترينا كاشوخ زيادة التعب وقلة النغمة بأنها أحد أعراض نقص الحديد، ويمكن أن يكون سبب العديد من الحالات السلبية في الجسم.

يؤدي نقص الحديد على المدى الطويل إلى تدهور نوعية الحياة ويمكن أن يؤدي إلى تطور عدد من الأمراض المزمنة ومن بينها ضيق التنفس، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وضعف المناعة.

وأضافت الأخصائية أن نقص الحديد يرتبط باضطرابات الغدة الدرقية ومشاكل نفسية وعاطفية، والأشخاص الذين يعانون من هذا النقص يكونون عرضة للاكتئاب وتقلب المزاج والدموع، فضلاً عن التدهور المعرفي.

وأشارت إلى أن النقص المستمر يدل على عدد من الأعراض وأحد أكثر المؤشرات دلالة هو الإرهاق، والذي يصبح أكثر أهمية من مجرد الإرهاق.

وأوضحت الخبيرة :"قد يشعر الإنسان بالتعب فور الاستيقاظ، والأحمال، حتى أبسطها، تتطلب منه جهداً هائلاً".

أعراض أخرى لنقص الحديد:

جلد شاحب.

زيادة معدل ضربات القلب.

الدوخة عند تغيير وضع الجسم.

الصداع المتكرر.

تدهور الشعر والأظافر: زيادة الهشاشة، وقلة اللمعان.

ظهور تشققات في زوايا الفم.

تقرحات متكررة على اللسان.



وبحسب كشوح، فإن نقص الحديد غالباً ما يتطور في ظل نظام غذائي فقير وغير متوازن، والذي يحتوي على القليل جداً من اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى وتفسير آخر لمثل هذا النقص هو أن الشخص يعاني من مرض يمنع الجسم من امتصاص الحديد من الطعام بشكل طبيعي مع هذه المشكلة، يجب عليك بالتأكيد الاتصال بالطبيب ومعرفة سببها بالضبط.