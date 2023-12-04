حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش في الشروق

قررت جهات التحقيق في الشروق، حبس المتهم بحوزته 2.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل له معلومات جنائية، بحوزته 2.4 كيلوجرام من مخدر الحشيش بحوزته أثناء حشيش أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخري اقرا مسجل خطر بإرتكابه واقعة سرقة شقة في منطقة التجمع الأول بالاشتراك مع عامل ،بأسلوب التسلق وسرقة أموال وأجهزة كهربائية، وإرشدوا عن مكان المسروقات، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة ، لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.

كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.