الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في الوراق

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

البداية مع تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق شقة سكنية بالوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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