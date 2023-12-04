الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية في الوراق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة.

البداية مع تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق شقة سكنية بالوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.