مؤتمر مكافحة الفساد يتصدر تريند جوجل مع اقتراب انطلاقه خلال الشهر الجاري

مؤتمر مكافحة الفساد.. بحث الملايين خلال الساعات الأخيرة عن مؤتمر مكافحة الفساد الذي سيتم انعقاده خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك عقب إعلان الخارجية الامريكية اليوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023، أن مدينة "أتلانتا" سوف تستضيف أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووفق لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أوضح "ماثيو ميلر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن المؤتمر الذي يعقد في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، والذي يعد المرة الأولى الذي سيتم انعقاده خارج نطاق الأمم المتحدة في نيويورك سيشهد مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم بمن فيهم ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، مؤكدة أن مؤتمر أتلانتا الخاص بمكافحة الفساد، يهدف إلى بحث اتخاذ قرارات سياسية ومواصلة العمل الدولي في رسم الطريق للمضي قدما في منع الفساد ومكافحته.

مؤتمر مكافحة الفساد في أتلانتا 2023

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المؤتمر سيشهد حضور نحو ألف ممثل عن المنظمات غير الحكومية وهو ثلاثة أضعاف العدد في أي مؤتمر دولي سابق يعني بمكافحة الفساد، مؤكدًا أن المؤتمر سيعقد في "مركز جورجيا العالمي للمؤتمرات في أتلانتا" ويضم فعاليات تمهيدية على مدار يومين 9 و 10 ديسمبر بما في ذلك ندوة أكاديمية وحدث لصانعي التغيير الشباب ومنتدى المجتمع المدني لمكافحة الفساد، ولك بحسب وكالة أنياء الكويتية.