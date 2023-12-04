خبير: ترك سعر الدولار للعرض والطلب مع توفيره سيقضي على السوق السوداء

أكد محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي أي كابيتال القابضة، أن ترك سعر الدولار للعرض والطلب مع توفيره بالبنوك سيقضي تدريجيًا على السوق السوداء، مشددًا على أن الجنيه المصري عملة غير حرة ولا يسمحب التداول بها.

اسعار الدولار

وأضاف أن الأسواق أقوى من أي بنك مركزي، مشددًا على أن التعامل في مصر أصبح مع الكيانات وليس بهم اتصال واضح وقدرة الدولة على التدخل ضعيفة، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأوضح أن الأدوات التي أمام البنك المركزي منعدمة، ليس هناك احتياطي كافي للتدخل أو ليس هناك تضخم قليل أو سعر فائدة منخفضة، موضحًا أن لفظ "تعويم" هو خطئ وما يحدث في مصر هو تخفيض سعر الجنيه.

وشدد على أن الموارد من الدولار قلت ولا ترضى بالسعر الرسمي ولذلك اصبحت تتسرب إلى السوق الموازي، ومنها تحولات المصريين بالخارج، موضحًا أن من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد كان هناك فكرة ملائكية وهي أن المستثمر الأجنبي قدم له البنك المركزي حل للخروج من الاستثمار في أي وقت.

وتابع: "زيادة التداول في البورصة بسبب أن أداء الشركات جيد ونتيجة الاستثمار المحلي ايضًا"، موضحًا أن مصر تعيش أزمة اقتصادية والوضع الحالي غير مريح، منوهًا بأن حل الأزمة الراهنة ليس في يد البنك المركزي ويتعامل مع بيع وشراء.

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