الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمنيا

برتوكول التعاون
برتوكول التعاون

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، وذلك في إطار التعاون والمسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا.

 

وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري ، في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية ، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا ، من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" .

 

وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، حيث تشمل ( 100 ثلاجة-100 غسالة-100 بوتجاز) لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج.

 

 بالإضافة ، إلي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة ، للتخفيف عن كاهل هذه الأسر ، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم، مؤكدا ، على أن اختيار الأسر المستحقة لتلك المساهمات ، سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.

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