بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمنيا

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين ، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، وذلك في إطار التعاون والمسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا.

وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري ، في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية ، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا ، من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة" .

وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، حيث تشمل ( 100 ثلاجة-100 غسالة-100 بوتجاز) لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج.

بالإضافة ، إلي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة ، للتخفيف عن كاهل هذه الأسر ، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم، مؤكدا ، على أن اختيار الأسر المستحقة لتلك المساهمات ، سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.