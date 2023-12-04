ختام فعاليات مبادرة "أطفالنا مع طلاب المدارس" بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك اختتم قسم ثقافة الطفل بالأمس، فعاليات مبادرة "أطفالنا"، بمدرسة التحرير الإبتدائية، تضمنت الفعاليات ورشة أشغال يدوية من الخرز، نفذتها سناء قناوى مسئول التمكين الثقافي إلى جانب عرض عرائس ماريونت، تلاها ورشة حكي بالعرائس بعنوان "كده صح"، قدمتها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل.

"تعزيز قيمة التعاون".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم ..

وعقد قسم التمكين الثقافي محاضرة ثقافية حول "تعزيز قيمة التعاون"، بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات، تحدث فيها محمد محمود صالح محاضر تنمية بشرية، قائلا أن التعاون قيمة إنسانية نبيلة، ومن الصعب جدا أن تبقى وحيدا.

مؤكدا علي أهمية العمل بروح الفريق، بينما يعكس الإختلاف بين الأفراد، تنوعا وتكاملا بين الخبرات والأفكار، لكل فرد مايميزه، فكل منا يعزف معزوفة خاصة بهدف واحد، أعقب المحاضرة عرض علي الداتا شو في السياق، بحضور شيماء عبد السلام مترجم الإشارة بالمدرسة.

من جانب آخر، شهدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان "الإسلام دين التواصل"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها فضيلة الشيخ أحمد طه عبد التواب، أن الإسلام دين الشوري والحوار، وليس التشدد، قائلا أن المسلم مؤثر في المجتمع بأخلاقه، وقيمه، وينبغي أن يكون إيجابيا فعالا في مجتمعه، مستشهدا بقوله تعالي "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، جاء هذا ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

وضمن أجندة ثقافة الفيوم، ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة وذكرى نجيب محفوظ ويحيى حقي، حيث يشهد يوم الأربعاء المقبل 6 ديسمبر عددا من الفعاليات المتنوعة، منها احتفالية بمناسبة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ينظمها قسم ثقافة الطفل بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات، تتضمن عرض مسرح عرائس، ورشة حكي بالأراجوز، ورشة فنية من الورق، وأخرى للرسم الحر، كما تشهد مكتبة الفيوم العامة في الحادية عشرة صباحا محاضرة بعنوان "برايل معجزة المكفوفين" تشارك بها مروة محمود.

وتزامنا مع الاحتفاء بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ تستضيف مدرسة الشهيد محمد عبد الفتاح الثانوية بمطرطارس، لقاء ثقافيا بعنوان "أدبيات نجيب محفوظ"، يقدمه الأديب الدكتور عمر صوفي، وفي السابعة مساء الأربعاء أيضا، يعقد بيت ثقافة إطسا أمسية أدبية بعنوان "من إبداعات يحيى حقي في ذكرى رحيله"، يديرها القاص عويس معوض رئيس نادي أدب إطسا. يشارك بها الدكتور أشرف عبدالكريم الباحث بجامعة القاهرة، والأديب عصام الزهيري، والشاعرة الدكتورة أسماء الهرش وذلك بنقابة المعلمين بمدينة إطسا.