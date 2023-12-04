حركة فتح تشيد بموقف مصر المشرف تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

أشاد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لـ حركة فتح، بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينة ودعمها الدائم للفلسطينيين، قائلا: "نحيي مصر على موقفها المشرف تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف أمين سر اللجنة المركزية لـ حركة فتح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “ حضرة المواطن “ المذاع على فضائية ”الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين إن إسرائيل تستهدف أرض فلسطين في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطين، مشيرا إلى أن حل الصراع لن يتم إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أمين سر اللجنة المركزية لـ حركة فتح: "الشعب الفلسطيني مؤمن بعدالة قضيته ومستعد للمواجهة من اجل حقوقه"، مضيفا:" المشروع الاستيطاني أصبح متواجد في مستنقع الإرهاب والتنكر والتنصل من كل شيء له علاقة بالقوانين الدولية ".

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في غزة، وفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية التي توجه له ضربات موجعة حيث نفذت المقاومة أكثر من عملية ضد قوات الاحتلال من المسافة صفر".

حالة صمود للفلسطينيين الذين يرفضون التهجير ومتمسكون بأرضهم



وأضاف المستشار الإعلامي لحركة حماس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الإثنين: الاحتلال عاجز على التقدم في غزة والاحتلال يتجه لقتل المدنيين والأطفال والنساء، وهناك حالة صمود للفلسطينيين الذين يرفضون التهجير ومتمسكون بأرضهم".

وتابع المستشار الإعلامي لحركة حماس:"أهل غزة يواجهون حرب تجويع في ظل رفض الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

واستشهد خمسون فلسطينيًا على الأقل، وأصيب المئات، مساء اليوم الإثنين، في عدة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية وبالدفاع المدني في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والشهيد أسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 50 نازحًا على الأقل وإصابة المئات.

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.



وأشارت المصادر إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإخلاء الشهداء والمصابين نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.