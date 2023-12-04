عبد المنعم يكتفي بتدريبات بدنية في مران الأهلي اليوم

خاض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

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وأدى عبد المنعم جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، قبل أن يخوض تدريبات بدنية خاصة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎.‎



موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال

يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهره، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع الاهلى فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا والتي تضم كل من أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.











