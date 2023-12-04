الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري المحترفين..5 انتصارات وتعادل سلبي حصيلة مباريات اليوم في القسم الثاني

دوري المحترفين المصري
دوري المحترفين المصري

اقيمت عصر اليوم 6 مباريات في اطار منافسات الجولة الحادية عشر، ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثاني"دوري المحترفين" للموسك الحالى 2023 ـ 2024.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وراية التى جمعت الفريقين على ستاد الفلاحين بالاسبوع الـ 11 من دوري الدرجة الثانية المصري.

نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين 
ـ حرس الحدود يفوز 3_1 علي طنطا.

ـ النجوم يفوز 2_1 علي النصر للتعدين.

ـ المصرية للاتصالات( وى) يفوز 2_1 علي المقاصة.

ـ لافيينا يفوز بهدف علي مكادي.

ـ أسوان يتعادل سلبيًا أمام بترول أسيوط.

ـ بتروجيت يفوز 3_0 علي بروكسي.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

1- وادي دجلة 20 نقطة
2- بتروجيت 20 نقطة
3- غزل المحلة 20 نقطة
4- حرس الحدود 18 نقطة
5- لافيينا إف سي 18 نقطة
6- بترول أسيوط 18 نقطة
7- السكة الحديد 15 نقطة
8- طنطا‏ 15 نقطة
9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة
10- راية 14 نقطة
11- القناة 13 نقطة
12- بروكسي 13 نقطة
13- مكادي 12 نقطة
14- أسوان 12 نقطة
15- دكرنس 12 نقطة
16- وي 11 نقطة
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط

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