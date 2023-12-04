دوري المحترفين..5 انتصارات وتعادل سلبي حصيلة مباريات اليوم في القسم الثاني
اقيمت عصر اليوم 6 مباريات في اطار منافسات الجولة الحادية عشر، ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثاني"دوري المحترفين" للموسك الحالى 2023 ـ 2024.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وراية التى جمعت الفريقين على ستاد الفلاحين بالاسبوع الـ 11 من دوري الدرجة الثانية المصري.
نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين
ـ حرس الحدود يفوز 3_1 علي طنطا.
ـ النجوم يفوز 2_1 علي النصر للتعدين.
ـ المصرية للاتصالات( وى) يفوز 2_1 علي المقاصة.
ـ لافيينا يفوز بهدف علي مكادي.
ـ أسوان يتعادل سلبيًا أمام بترول أسيوط.
ـ بتروجيت يفوز 3_0 علي بروكسي.
ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11
1- وادي دجلة 20 نقطة
2- بتروجيت 20 نقطة
3- غزل المحلة 20 نقطة
4- حرس الحدود 18 نقطة
5- لافيينا إف سي 18 نقطة
6- بترول أسيوط 18 نقطة
7- السكة الحديد 15 نقطة
8- طنطا 15 نقطة
9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة
10- راية 14 نقطة
11- القناة 13 نقطة
12- بروكسي 13 نقطة
13- مكادي 12 نقطة
14- أسوان 12 نقطة
15- دكرنس 12 نقطة
16- وي 11 نقطة
17- مصر المقاصة 6 نقاط
18- النجوم 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط