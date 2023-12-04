دوري المحترفين..5 انتصارات وتعادل سلبي حصيلة مباريات اليوم في القسم الثاني

اقيمت عصر اليوم 6 مباريات في اطار منافسات الجولة الحادية عشر، ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثاني"دوري المحترفين" للموسك الحالى 2023 ـ 2024.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وراية التى جمعت الفريقين على ستاد الفلاحين بالاسبوع الـ 11 من دوري الدرجة الثانية المصري.

نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين

ـ حرس الحدود يفوز 3_1 علي طنطا.

ـ النجوم يفوز 2_1 علي النصر للتعدين.

ـ المصرية للاتصالات( وى) يفوز 2_1 علي المقاصة.

ـ لافيينا يفوز بهدف علي مكادي.

ـ أسوان يتعادل سلبيًا أمام بترول أسيوط.

ـ بتروجيت يفوز 3_0 علي بروكسي.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11

1- وادي دجلة 20 نقطة

2- بتروجيت 20 نقطة

3- غزل المحلة 20 نقطة

4- حرس الحدود 18 نقطة

5- لافيينا إف سي 18 نقطة

6- بترول أسيوط 18 نقطة

7- السكة الحديد 15 نقطة

8- طنطا‏ 15 نقطة

9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة

10- راية 14 نقطة

11- القناة 13 نقطة

12- بروكسي 13 نقطة

13- مكادي 12 نقطة

14- أسوان 12 نقطة

15- دكرنس 12 نقطة

16- وي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 6 نقاط

18- النجوم 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط