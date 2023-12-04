مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: "عندنا قوات تردع أي حد يحاول الاقتراب".. شاهد

علق اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على دور مصر في حرب غزة، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن رفضه للتهجير القسري لسكان قطاع غزة ولن يكون هناك سماح بالتجاوز في هذا الإطار، كما أن رئيس الوزراء تحدث أمام مجلس النواب بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية حيال محاولات التهجير القسري أو الضغط على الفلسطينيين للتهجير القسري وسيكون رد الدولة المصرية حاسمًا.

تعليق المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن امتلاك القوات المسلحة القدرة العسكرية يجعلها تفرض توازنا استراتيجيا في المنطقة بحجم القوات الموجودة وتوازن النسب، مضيفًا: "عندنا قوات وقدرات تردع أي حد يحاول الاقتراب منا ومصر فرضت توازن"، وجاء ذلك خلال لقاء مع الاعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة".

وأوضح أن الضعف يغري الاخرين ومصر بطبيعة الحال في كل الأحوال مطمع وحينما يتواجد وتوفر الدولة المصرية قوات حديثة متوفرة متواكبة مع العصر أمر مهم، مشيرا إلى مشاركة القوات المسلحة في تدريبات على كافة الاتجاهات وتأكيدنا أننا نمتلك القدرة على الحماية، مشددًا على أن صفقات تسليح القوات المسلحة التي وقعها الرئيس السيسي كلها رسائل ردع بقدرة مصر في محيطنا الإقليمي، مؤكدا أن مصر مفتاح الحل ومن يمتلك القوة يمتلك السلام.

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