اقرأ بالوفد| غدًا.. المؤتمر الانتخابي الختامي لرئيس الوفد بمنيل شيحة في الجيزة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: “غدًا.. المؤتمر الانتخابي الختامي لرئيس الوفد بمنيل شيحة في الجيزة”.

ويتضمن عدد الوفد العديد من الموضوعات الأخرى:

- عبدالسند يمامة يلقي خطاباًا سياسيًا مهمًا يتناول خلاله القضايا المحلية والإقليمية والعالمية

- المصريون في الخارج سطروا ملحمة وطنية من أجل غد مشرق للبلاد

د. وجدي زين الدين يكتب: الفرقاطة المصرية “الجبار”

- ستون يومًا من الإبادة الصهيونية للشعب الفلسطيني في غزة