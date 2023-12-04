الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد| غدًا.. المؤتمر الانتخابي الختامي لرئيس الوفد بمنيل شيحة في الجيزة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها: “غدًا.. المؤتمر الانتخابي الختامي لرئيس الوفد بمنيل شيحة في الجيزة”.

 

ويتضمن عدد الوفد العديد من الموضوعات الأخرى:

- عبدالسند يمامة يلقي خطاباًا سياسيًا مهمًا يتناول خلاله القضايا المحلية والإقليمية والعالمية

- المصريون في الخارج سطروا ملحمة وطنية من أجل غد مشرق للبلاد

د. وجدي زين الدين يكتب: الفرقاطة المصرية “الجبار”

- ستون يومًا من الإبادة الصهيونية للشعب الفلسطيني في غزة

 

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