وكيل الشيوخ: شكر وتقدير للمواطنين في الخارج والمصريين على موعد لرد الجميل للوطن

تقدم المستشار بهاء أباشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للمصريين في الخارج علي ما قدموه من ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا بأن المشاركة في الانتخابات لها دلالة إيجابية علي حجم الوعي والوطنية التي تجلت في أروع صورها في الملحمة التي قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.

وأضاف ابوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمة وطنية، أمام صناديق الاقتراع يوم 10,11,12 ديسمبر، لتبرهن للعالم أن المصريين لديهم إرادة فولاذية خلف وطنهم لبناء دولة عصرية حديثة.

وأضاف ابوشقه أن ثقتي بلا حدود في المصريين في الخروج صورة ستبهر العالم بالمشاركة في المارثون الانتخابي، وان وطنه في قلبه وعقله وستكون الملايين أمام اللجان.

وبين وكيل الشيوخ أن المصرين علي موعد مع رد الجميل للوطن لإعطاء صوتهم لمن يحكمهم لفترة رئاسية جديده، لأن مصر تستحق أن تكون عنوان الوطنية وبذل الجهد في سبيل تحقيق إنجاز كبير بالمشاركة الكبيرة في المارثون الانتخابي العظيم.